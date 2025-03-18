حقيقة صرف المعاش قبل عيد الفطر؟ .. خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكنكم الآن لجميع المواطنين المصريين الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة، والحصول على المعاش المخصص من الوزارة لجميع فئات ذوى الدخل المنخفض وذوى الحالات الخاصة، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات المطلوب تنفيذها بالشكل الصحيح، كما أيضا أشارت القناة، بالطرق الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على التسجيل جديد في البرنامج من المواقع الالكترونية.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الآن لجميع المصريين بداخل جمهورية مصر العربية الاستعلام بالشكل الصحيح عن الجدد في تكافل وكرامة، وقد أشارت الجهات المختصة بان هذا الأمر قد يتم من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات، وعلى أن تتمثل في التالي:

الدخول إلى موقع التضامن الاجتماعي.

النقر على الخدمات الالكترونية.

يرجي أن يتم اختيار كلمة تكافل وكرامة.

سوف يتم ظهور العديد من الخدمات المختلفة.

يرجي أن يتم النقر على كلمة استعلام الآن.

سوف يتم ظهور العديد من البيانات التي تخص المتقدم في البرنامج.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

قد يوجد العديد من الشروط المختلفة التي يمكن من خلالها الحصول على معاش تكافل وكرامة، وقد أشارت الجهات المختصة المصرية، بان في حالة توافر هذه الشروط بالشكل الصحيح، سوف يتم قبول الفرد في المعاش على الفور، وقد تتمثل الشروط في الأتي: