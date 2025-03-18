بداية العد التنازلي على موعد عيد الفطر المبارك 2025 “والله لسه بدري يا شهر الصيام”

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد عيد الفطر المبارك، والذي احتلت أعلى مراكز عمليات البحث على جوجل في هذه الفترة، ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، فقد أوضحت الجهات المختصة بأنه بشكل تقريبي على الموعد، وأشارت بأنه لا بد من رؤية الهلال في يوم التاسع والعشرون من رمضان المبارك على أن يتم تحديد يوم العيد بشكل مؤكد من خلال دار الإفتاء المصرية والسعودية معًا.

موعد عيد الفطر المبارك

أوضحت الجهات المصرية المختصة بان موعد عيد الفطر المبارك المبدئي سوف يكون في واحد من ابريل وعلى أن يكون بشكل مبدئي وغير مؤكد، وأوضحت أيضا بأنه سوف يتم التأكيد من الموعد بعد رؤية الهلال في نهاية الشهر المبارك، والذي سوف يتم اعتماده بشكل رسمي في اليوم 29 من شهر رمضان الكريم، وبعد ذلك سوف يتم الإعلان الرسمي عن وقفة العيد وعلى أن يكون العيد المبارك في اليوم الذي يليه على الفور.

كم يوم إجازة عيد الفطر؟

أوضحت الجهات المختصة بان في حالة أن كان عيد الفطر يوم واحد من ابريل فسوف تنتهي الإجازة في يوم الأربعاء من ذات الأسبوع والذي سوف يوافق 4 أيام فقط لجميع الجهات الحكومية فقط، وعلى أن يتم العودة مرة أخرى إلى العمل في يوم الخميس من نفس الأسبوع والذي سوف يوافق اليوم الخامس من شهر ابريل لعام 2025، وفى حالة تمديد الإجازة عن هذه الموعد سوف يتم الإعلان الرسمي عنها بشكل مؤكد من خلال الجهات المصرية المختصة.