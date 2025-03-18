نزلها الآن .. أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 “تابع البرامج الثقافية”

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، فيمكنكم الآن الحصول على القناة المتميزة، في عالم الطبيعة والعالم البري، ومشاهدة العديد من القصص المختلفة والمتميزة جدًا على مدار 24 ساعة، كما أيضا يوجد قصص بحرية مختلفة تساعد في انجذاب المشاهدين لها باستمرار على مدار اليوم، فاستمتعوا الآن بجميع البرامج المختلفة المقدمة من البرنامج مع أعادتها في الأوقات المختلفة والتي تتناسب معكم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

احصل الآن على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة، واستمتع بالعديد من البرامج المختلفة، التي تزيد من وعي المشاهدين، وبرامج الحياة الطبيعية والحياة البرية وأيضا الحياة البحرية، وكيفية التعامل معها بالأشكال الصحيحة، كما أيضا تقوم القناة بعرض حياة الأشخاص تحت الظروف القاسية التي يواجهونها في هذه الأماكن، وتجاربهم المختلفة الغامضة الذي يقومون بها، وقد يشمل تردد القناة في الأتي وهو:

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11711.

معامل الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11325.

معامل الخطأ: 6/5.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

يمكن لجميع المشاهدين الآن وبكل سهولة تنزيل القناة على التلفاز، من خلال مجموعة مختلفة من الخطوات البسيطة، والتي تساعد في عدم الحاجة إلى المختصين في هذا المجال، وهذا الأمر من خلال الأتي وهي: