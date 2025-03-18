أدفع 35 جنية .. دار الإفتاء المصرية تكشف عن قيمة زكاة الفطر للفرد وللأسرة الكاملة 2025

أشارت دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر التي قامت بتحديدها من منتصف شهر رمضان الجاري، وقد أشارت بان زكاة الفطر ركن أساسي من أركان الدين الإسلامي، وانه من المستحيل أن يتم التهاون به في حالة أن كان الفرد مقتدرًا على هذا الأمر، وقد أشارت أيضا دار الإفتاء الطرق الصحيحة التي يتم احتساب زكاة الفطر من خلالها، بالإضافة إلى المستحقين الذي يمكن أن يتم لهم إخراج الزكاة.

قيمة زكاة الفطر

أعلنت رسميًا دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر لعام 2025، وأوضحت بأنه يصل إلى 35 جنية مصر وذلك بحد ادني لجميع الأفراد المسلمين، وعلى أن يكون الزيادة والأصح لها أن يتم أخراجها هو 2.4 كيلو من الأرز، أو 3 كيلو من البلح، وأوضحت أيضا الجهات المختصة بأنه يمكن أن يتم احتساب كيلو الشعير أو التمر أو الأرز بالمال، وعلى أساسة يتم أخراجها نقدًا وذلك في حالة أن كانت العائلة تستحق لذلك أو الأسرة الفقرة يساعدها هذا الأمر بدلا من المؤن، وذلك فيما حددته الوزارة بالفترة السابقة.

كيفية احتساب قيمة زكاة الفطر

قد أوضحت دار الإفتاء بأنه قد يتم تحديد زكاة الفطر من خلال أسعار المؤن المتاحة في الأسواق، فمثلا أن كان الأرز يصل إلى 30 جنيهًا، فيتم إخراج 2. ونصف كيلو جرام من الأرز، فيمكن أن يتم إخراج المال بدلا عنه، وعلى أن يصل سعر المالي للفرد الواحد 75 جنية مصري فقط، ويتم احتساب أفراد الأسرة بهذه الطريقة، ويتم إخراج الزكاة للسائلين والذين في الرقاب، والغارمين والفقراء والمساكين، وابن السبيل.