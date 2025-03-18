مباريات حصرية 24 ساعة بجودة HD .. تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2025 على نايل سات

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة الرابعة العراقية واستمتع بالعديد من المباريات الخليجية المختلفة التي يتم عرضها على مدار 24 ساعة، بدون توقف أو انقطاع، كما أيضا يمكنكم الاستمتاع المستمر بالجودة العالية بدون ضعف في الإشارة، ويمكنكم تحميل القناة على التلفاز، بدون الحاجة إلى دعم فني أو مختصين في المجال، من اجل تنزيل القنوات بكل سهولة، فيمكنكم فقط إتباع الخطوات المطلوبة.

تردد قناة الرابعة العراقية

احصل الآن على تردد قناة الرابعة العراقية، واستمتع بمشاهدة جميع المباريات المختلفة والمستمرة وأيضا المسلسلات الرمضانية الجديدة لموسم 2025، على مدار 24 ساعة، بدون توقف أو انقطاع، كما أيضا يمكنكم الحصول على أهم المباريات الخليجية وكأس العالم وكأس الخليج، بشكل مباشر، بعد تحميل القناة على التلفاز مباشرة، وقد يمكنكم الحصول على القناة في خلال الأتي وهو:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 10892.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11249.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 5/6.

كيفية تحميل القناة على التلفاز

يمكنكم الآن وبكل سهولة، تحميل القناة على التلفاز من خلال مجموعة من الخطوات، كما أيضا يمكنكم الاستمتاع بالقناة بدون الحاجة إلى الدعم الفني أو المختصين في المجال على الإطلاق، وهذا الأمر قد يتمثل في هذه الخطوات الآتية، وهي: