“من هنـــــــــــا” خطوات طريقة استخراج رقم جلوس اليمن 2025 ومواعيد الاختبارات

أوضحت وزارة التعليم اليمنية عن طريقة استخراج رقم الجلوس اليمن، من خلال مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب والطالبات أن يقومون بها بالشكل الصحيح، وقد أشارت أيضا بان أرقام الجلوس يتم توضيحها من خلال الموقع الالكتروني اليمني فقط، وعلى أن لا يوجد أي مواقع أخرى على الإطلاق في صنعاء أو اليمن تقوم بالوصول إلى أرقام الجلوس بشكل نهائي ومؤكد لكافة الطلاب.

طريقة استخراج رقم جلوس اليمن

أوضحت وزارة التعليم اليمنية عن طريقة استخراج رقم جلوس اليمن بالطريقة الصحيحة، والتي يتم اعتمادها من خلال الاختبارات المخصصة من الوزارة، وأشارت الجهات المختصة بان هذا الأمر قد يتم من خلال الموقع الرسمي فقط، وعلى أن يشمل هذه الخطوات الآتية ومنها:

الدخول إلى منصة وزارة التربية والتعليم اليمنية.

يرجي أن يتم النقر على خدمات الوزارة التعليمية.

يشترط أن يتم النقر على البحث عن رقم الجلوس.

سوف يتطلب منك الاسم وكلمة المرور أو الهوية الوطنية التابعة للطالب.

يرجي أن يتم إدخالهم بالشكل الصحيح.

سوف يتم عرض الرقم الجلوس الخاص بالطالب على الفور.

طريقة الاستعلام عن نتائج اليمن

أوضحت وزارة التعليم بأنه يمكن لجميع الطلاب أن يقومون بالاستعلام عن نتائج اليمن، بعد تحديد النتيجة مباشرة وتأكيدها على مواقع الجهات المختصة اليمنية، وعلى أن يشمل هذا الأمر الأتي وهو: