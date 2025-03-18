مواعيد عرض مسلسل الغاوي الحلقة الثالثة عبر شبكة قنوات ON TV 2025

انتقل الفنان الكبير احمد مكي بعد سلسلة الكبير أوي الذي كان يقوم بتقديمها في كل موسم رمضاني، وعلى أن يقوم بمسلسل جديد، وفريد من نوعه، فتعرف الآن على مواعيد عرض مسلسل الغاوي، والذي يعتبر من أول المسلسل التي قام بتقديمها على الإطلاق، في هذا الموسم الرمضاني، وقد أوضح من خلال الإعلان الرسمي للمسلسل عن قصته والتي تزيد من تشوق العديد من المشاهدين وانتظاره بشكل كبير على العديد من القنوات.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

بدأ بالفعل انتشار البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول مواعيد عرض مسلسل الغاوي، والتي تعتبر من أكثر المسلسلات التي نالت أعجاب كبير أوي في العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذه التجربة الأولى بعد سلسلة الكبير أوي التي كان يوم بتقديمها الفنان احمد مكي على مدار 8 سنوات ماضية، وقد يشمل مواعيد عرض المسلسل في الأتي، مع القنوات الناقلة له:

يتم عرض المسلسل على قناة أون تي في في أتمام الساعة 7 ونصف مساءًا.

والإعادة على أون تي في دراما في تمام الساعة 11 ونصف مساءًا.

أبطال مسلسل الغاوي

نال بالفعل مسلسل الغاوي أعجاب العديد من المشاهدين بشكل كبير في هذه الفترة الحالية، والذي يعتبر من أكثر المسلسلات التي كانت عليها نسبة بحث عالية للنصف الثاني من رمضان، وقد تضم المسلسل عدد كبير من الفنانين وهما، البطولة المطلقة الأولى للفنان احمد مكي ،الفنانة هاجي عفيفي، والفنان تامر شلتوت ووجود الفنان كزبرة كضيف شرف، والفنان احمد كمال، والفنان احمد بدير وأيضا الفنان محمد لطفي، جميع هؤلاء مع الشابة الفنانة ولاء شريف وعائشة بن احمد والكوميدي الكبير عمرو عبد الجليل.