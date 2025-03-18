هتكون كام يوم إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والقطاع الحكومي والطلاب في مصر 2025

بدأ التساؤل حول إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، والتي انتشرت بشكل كبير جدًا على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكم عدد أيام الإجازة التي سوف يشملها القطاع الخاص، وأشارت الجهات المختصة بان في حالة تأكيد الإجازة بشكل رسمي سوف يتم الإعلان عنها وتأكيدها لجميع العمالة في القطاع الخاص، وعلى أن يتم الالتزام باللائحة التنفيذية الخاصة.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أوضحت الجهات المختصة بان إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص سوف تشمل ثلاثة أيام فقط، وعلى أن يكون بداية من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، وعلى أن تستمر الإجازة حتى اليوم الأول من شهر ابريل، وذلك بشكل مبدئي وفى حالة أن كان رمضان متمم لمدة 30 يومًا، فسوف يبدأ إجازة عيد الفطر من اليوم الاثنين والموافق 31 من نفس الشهر وحتى يوم الأربعاء الموافق 2 من ابريل المقبل.

موعد عيد الفطر

أوضحت الجهات المختصة بان رمضان قد بدأ فعليا في اليوم الأول من شهر مارس لعام 2025، وعلى انه سوف يستمر حتى يوم 29 من مارس لعام 2025، فأشارت الجهات المختصة بان أول أيام عيد الفطر المبارك سوف تكون في يوم 30 مارس، وعلى أن يستمر الإجازة في القطاع الخاص لمدة 3 أيام والتي سوف تنتهي في يوم الأربعاء الموافق 3 من ابريل المقبل لعام 2025، وفى حالة اختلاف المواعيد عن هذا الأمر سوف يتم الإعلان الرسمي عنه بشكل مؤكد من خلال الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن القنوات الفضائية سوف تعلن موعد عيد الفطر المبارك في الليلة 29 من شهر رمضان.