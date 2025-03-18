اسبوع كامل لهؤلاء.. إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي والمدارس 2025

أشارت الجهات المختصة المصرية عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي والمدارس بشكل مؤكد، وأوضحت بان في حالة وجود أي اختلافات عن هذه المواعيد المعلن عنها بشكل رسمي من الوزارة والجهات المختصة، سوف يتم الإعلان الرسمي عنها بشكل مؤكد، وان لا يتم الاتخاذ بأي قرارات أو معلومات من أي مواقع مبهمة على الإطلاق، ولذلك الأمر يجب إتباع المواقع الرسمية باستمرار.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي والمدارس

أوضحت الجهات المختصة المصرية عن إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي والمدارس، الرد الحاسم على العديد من الأسئلة المختلفة، حول متى تبدأ أول أيام الإجازة المحددة من الجهات المختصة، فقد أشارت الوزارة التعليمية المصرية مع وزارة العمل، بان أول أيام الإجازة سوف تكون بداية الأسبوع والموافق يوم الجمعة والتي سوف تستمر حتى يوم الأربعاء من نفس الأسبوع وعلى أن تشمل إجازة عيد الفطر فقط 3 أيام، وعلى أن يستمتع العاملين في القطاع الحكومي بيومين إجازة نهاية الأسبوع وهما الجمعة والسبت، وسوف يتم العودة إلى العمل في يوم الخميس من نفس الأسبوع والذي سوف يوافق 5 من ابريل لعام 2025.

إجازة عيد الفطر للمدارس

أوضحت وزارة التعليم المصري بان إجازة عيد الفطر للمدارس سوف تبدأ من يوم الجمعة والموافق 29 من شهر مارس، وعلى أن تستمر حتى يوم 14 يونيو والتي سوف يبدأ بعدا بيوم واحد أول أيام الامتحانات المخصصة للثانوية العامة، وأشارت الجهات المختصة بان كافة المدارس الابتدائية سوف تقوم بالاختبارات الشهرية لشهر ابريل وعلى أن يتم تجهيز الطلاب إلى اختبارات نهاية العام الدراسي.