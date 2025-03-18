هتقبض قبل العيد؟ .. “من هنــــــــــا” استعلم عن منحة تكافل وكرامة وكشف القبول الجديد لشهر ابريل 2025

استعلم عن منحة تكافل وكرامة الآن، بكل سهولة من خلال الموقع الالكتروني، وتعرف على القبول والمبلغ المخصص للأسرة، من خلال منحة العمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى أن الجهات المختصة لوزارة التضامن الاجتماعي، وأشارت أيضا الوزارة، بأنه يجب أن يتم توافر جميع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح، قبل البدء المباشر في التقديم على المنحة وعلى المعاش المستمر من وزارة التضامن الاجتماعي.

استعلم عن منحة تكافل وكرامة

استعلم الآن عن منحة تكافل وكرامة، من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات التي تساعد في تقديم المساعدات لجميع المواطنين المصرين، بالإضافة إلى أن الجهات المختصة قد أشارت، باستمرارية المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة، في حالة عدم عثور المتقدم على عمل، وفى حالة الحصول على عمل سوف يتم إيقاف المعاش على الفور من خلال الجهات المختصة، وأشارت أيضا وزارة التضامن بان أول الحالات التي تستحق بالفعل المعاش، هي ذوى الدخل الشهري المنخفض.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

أوضحت الجهات المختصة بالعديد من الشروط المختلفة التي يجب أن يتم توافرها بشكل رسمي، قبل البدء المباشر في التقديم بمحنة تكافل وكرامة، وأوضحت على أن تشمل الأتي وهي: