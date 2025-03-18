موعد تقديم معهد الضباط صف المعلمين بالخطوات والشروط المطلوبة 2025 “هنـــــــــا”

أوضحت بالفعل الجهات المختصة عن موعد تقديم معهد ضباط صف المعلمين لعام 2025، وأشارت على انه تم الاقتراب من موعد التقديم، ويجب على جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على قبولهم بالمعهد، أن يتوافر لديهم كافة الشروط المطلوبة بالشكل الصحيح، مع توافقها بشكل كامل مع الجهات المختصة المصرية، من اجل قبولهم في التنسيق الخاص بالمعهد.
موعد تقديم معهد الضباط صف المعلمين
أوضحت الجهات المختصة بان يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على التقديم والقبول أيضا في معهد ضباط صف المعلمين، وأشارت الجهات المختصة بأنه مستقبل مهني حافل بداخل المجال العسكري، والذي سوف يساعد العديد من المواطنين المصريين، في تقديم جيل واحي وناشئة مختلفة بعد الإعدادية مباشرة، وعلى أن يتم توافر كافة الشروط المطلوبة والمستندات وان يتم تأكيد توافقها مع الجهات المختصة.
شروط القبول بمعهد ضباط صف المعلمين
أوضحت الجهات المختصة بان شروط القبول بمعهد ضباط صف المعلمين تشمل الأتي ومنها:
- يجب أن يكون المتقدم من أب وأم مصريين.
- يشترط أن يكون مقيم بداخل جمهورية مصر العربية.
- يشترط أن يترواح عمر المتقدم بين 15 عامًا وبين 25 عامًا.
- يشترك أن يكون غير متزوج أو سبق له تجربة الزواج.
- يشترط أن لا يقوم بالزواج طوال فترة التدريب والذي تصل إلى عامين.
- يشترط أن لا تقل نسبة الدرجات الخاصة به من صف الإعدادية على أن تصل 60% لا تقل عن ذلك.
- يجب أن يتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني.
- يجب أن يتم الالتزام بجميع التدريبات المخصصة من المعهد.
- يشترط أن يتوافر شهادة سير وسلوك للمتقدم.