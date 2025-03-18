ما حقيقة قدوم موعد خسوف القمر في الثلث الأخير من شهر رمضان؟ .. تابع التفاصيل

انتشرت في الساعات الأخيرة من يوم 14 مارس عن موعد خسوف القمر، والذي أوضح على العديد من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بأنه سوف يكون في نهاية يوم الرابع عشر من شهر مارس، ولكن لم يتم الوصول أو تحديد أي شيء حول هذه الظاهرة الفلكية على الإطلاق، وبدأ التساؤل عن أمكانية الحدوث في اليوم الخامس عشر من شهر مارس، ولذلك أوضحت الجهات المختصة هذه القرارات.

موعد خسوف القمر

انتشرت العديد من التساؤلات المستمرة عن موعد خسوف القمر الكلي، والذي تم انتشار انه سوف يكون في اليوم الرابع عشر من يوم مارس الماضي، والذي كان من المفترض أن يكون في اليوم الماضي، ولكن قد أوضحت الجهات المختصة الفلكية، بان هذه الظاهرة لم يتم حدوثها، وان الخسوف كان غير مرئي إلا بالعين المجردة فقط، ولذلك الأمر من المستحيل أن يتم بشكل كامل في السماء وبظاهرة كبيرة مثل الذي قد حدث في وقت سابق، وأوضحت أيضا بان في هذا اليوم الماضي الموافق 15 منش شهر مارس أنه لا تشهد السماء أي نوع من أنواع الخسوف مرة أخرى لا كلي ولا جزئي.

ما هو خسوف القمر

قد يشمل خسوف القمر ظاهرة غريبة جدًا، وهي ظاهرة فلكية، فيتم من خلال هذه الظاهرة مرور القمر أمام الشمس على سطح الأرض، والتي يقوم بحجب ضوء الشمس على الفور ويبدأ في ظهور تغير اللون بشكل جزئي أو بشكل كامل, مع ظهور اللون الاحمر في حالة حالة الخسوف الكلي أو الكامل، وفى حالة أن كان الخسوف جزئي فقط يتم حجب جزء فقط من ضوء الشمس، وعلى أن تظهر العديد من الغيوم فقط على سطح الأرض.