ما حكم إخراجها نقدًا أو قمح؟ .. الإفتاء تحدد مقدار زكاة الفطر وحكم إخراجها الشرعي 2025

الإفتاء تحدد مقدار زكاة الفطر بشكل مؤكد للعديد من المسلمين في مختلف أنحاء دول العالم، وأشارت بان زكاة الفطر ركن لا يتجزء من أركان الدين الإسلامي، ويجب على جميع المسلمين، أن يقومون بإخراجها بالشكل الصحيح، والذي يتناسب مع الطرق الإسلامية التي يجب أن يتم إتباعها بالشكل الصحيح بداخل مصر وفي خارجها أيضا، لهذا الأمر يمكنكم مشاهدة التعليمات التي أوضحتها دار الإفتاء.

الإفتاء تحدد مقدار زكاة الفطر

الإفتاء تحدد مقدار زكاة الفطر بشكل رسمي في العديد من الجهات المختصة بداخل وخارج مصر العربية، وأشارت بان الحد الأدني المالي هو 35 جنية مصري، ويمكن أن يتم الزيادة في حالة استطاع المسلم عن هذا الأمر، وأشارت أيضا قد يتم أخراجها قوت وذلك الأفضل في الإيجاز أن يتم فعله، وهو 2.4 كيلو جرام من الأرز أو الشعير، وعلى أن يتم الإخراج الخاص بالزكاة من رب الأسرة الذي يقوم بالصرف المالي على الأسرة في جميع ما يحتاجونه من مأكل وملبس ومشرب أيضا.

من هم المستحقين لزكاة الفطر

أوضحت دار الإفتاء المصرية بان المستحقين لزكاة الفطر والذي تم ذكرهم بشكل مؤكد في الدين الإسلامي، هم السائلين وابن السبيل، والفقراء والمساكين، وعلى أن يكونوا في الرتبة الأولى، وتشمل الرتبة الثانية الذين في الرقاب، وتشمل الرتبة الثالثة الغارمين، وقد يمكن ذلك بالتواصل مع الجهات المختصة التي تساعد هذه الفقراء في الحصول على الزكاة بالشك الصحيح، ويمكن أن يقوم المسلم بشكل مباشر في إخراج الزكاة لهم.