رسميًا .. موعد صرف الرواتب في المملكة في شهر رمضان 1446 “وزارة المالية تكشف

مع الاقتراب من نصف شهر رمضان المبارك، بدأ ارتفاع عمليات البحث عن موعد صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية، والمعاشات، والتي يتساءل عنها المواطنين والعاملين باستمرار، لاقتراب عيد الفطر المبارك، فأوضحت الجهات المختصة مع الموافقة بوزارة المالية السعودية، بالموعد المحدد لصرف الرواتب لجميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

موعد صرف الرواتب في المملكة

بدأ ارتفاع عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول موعد صرف الرواتب في المملكة، وذلك مع حلول منتصف شهر رمضان المبارك، فقد أوضحت الجهات المختصة بان لا يوجد أي أخبار جديدة حول تبكير موعد صرف الرواتب، وأشارت بأنه سوف يتم صرف الرواتب لشهر مارس الجاري في اليوم السابع والعشرون من الشهر الميلادي، وفى حالة وجود أي تأخير عن هذا الموعد يرجي العودة مرة أخرى إلى جهة العمل المختص لها المواطن السعودي، وفي حالة إجازة رسمية، أو إجازة نهاية الأسبوع سوف يتم تبكير الموعد عن المحدد.

حقيقة زيادة الرواتب في السعودية

أشارت وزارة العمل مع وزارة المالية بان لا يوجد حقيقة حول زيادة الرواتب في السعودية على الإطلاق، وان الصرف سوف يكون في نهاية الشهر الميلادي، مثلما محدد من اللائحة التنفيذية التابعة لوزارة العمل فقط، وفى حالة وجود أي اختلافات عن هذا الأمر أو وجود أي زيادة محددة سوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارتي العمل والمالية السعودية، وما هو غير ذلك لا يجب أن يتم الأخذ به أو تصديقه على الإطلاق، كما أيضا سوف يتم إيداع الرواتب في الحسابات البنكية المخصصة للمواطنين السعوديين.