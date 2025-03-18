ما هو أخر موعد لصرف زيادة التموين بمناسبة شهر رمضان؟ .. وزارة التموين والتجارة الداخلية تكشف

أوضحت وزارة التموين المصرية عن أخر موعد لصرف زيادة التموين، والتي قامت بتوضيحها لجميع المواطنين المصريين في الشهر المبارك، وأشارت الوزارة بأنها تحاول بكافة الطرق أن تقوم بمساعدة المواطنين بشكل دائم وتوافر الحياة الكريمة لهم، لهذا الأمر قامت الوزارة بزيادة مالية على جميع البطاقات التموينية لشهر مارس الجاري وشهر ابريل، وقامت بتحديد الزيادة على أن تستمر حتى انتهاء الموعد المحدد.

أخر موعد لصرف زيادة التموين

أوضح احمد كجوك وزير المالية المصري، بالمبلغ المالي الذي قام بتحديده لكل أسرة تستفيد من بطاقة التموين المصرية، وأشارت وزارة التموين عن أخر موعد لصرف زيادة التموين، لجميع المواطنين المصريين في كافة الأنحاء، وأوضحت أيضا بان الزيادة سوف تصل إلى 250 جنيه مصري فقط، وعلى أن يتم صرفها منذ اليوم العاشر من رمضان وحتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، وعلى أن يتم العودة لها مرة أخرى، للاستفادة منها في شهر ابريل المقبل، والتي سوف تكون في بداية الشهر فقط.

الدعم الإضافي للبطاقات التموينية

أوضحت الجهات المصرية المختصة عن العديد من تفاصيل الدعم الإضافي للبطاقات التموينية، وأشارت بأنها تحاول بشتى الطرق أن تقوم بتحسين المستوي المعيشي لكافة المواطنين بداخل جمهورية مصر العربية، وعلى يتم تحديد الدعم في الأتي وهو: