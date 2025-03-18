داء الافتاء المصرية تحذر المواطنين بشأن أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2025

أوضحت دار الإفتاء المصرية عن أخر موعد لإخراج زكاة الفطر، وأشارت بان زكاة الفطر من الأجزاء الهامة جدًا في ركن الإسلام، ومن الصعب أن يمكن للإنسان المسلم أن يتخطاه في حالة أن كان مقتدرًا على هذا الأمر، وأشارت بالعديد من التوجيهات والمحاذير التي يجب على جميع المسلمين الاتخاذ به قبل أن يتم إخراج زكاة الفطر، كما أيضا أشارت على كيفية احتسابها في الإخراج.

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر

أعلنت بشكل رسمي دار الإفتاء المصرية العديد من المعلومات المختلفة حول أخر موعد لإخراج زكاة الفطر، وقد حددت أن أخر موعد فعلي لها هو بداية صلاة العيد، فبعد هذه اللحظة يتم احتسابها صدقة مالية، وأشارت بان يجب على جميع المسلمين أن يقومون بإخراج الزكاة كـ ركن أساسي من أركان الدين الإسلامي، وأشارت أيضا بأنه يجب أن تخرج لكل من الفقراء والمساكين والغارمين، والخارجين في سبيل الله وابن السبيل، وأوضحت بان يمكن أن يتم أخراجها بداية من أول يوم في شهر رمضان، ولكن يفضل أن تكون قبل العيد بيومين فقط.

كيفية احتساب زكاة الفطر

قد تختلف قيمة زكاة الفطر باختلاف سعر الأرز، والمنتشر في العديد من الأسواق المحلية، ولان هناك العديد من المعايير المختلفة التي يجب على جميع المسلمين الاتخاذ بها، فقط يتم احتساب زكاة الفطر من خلال الأتي وهو: