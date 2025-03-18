960 فرصة عمل لن تكرر .. وزارة العمل توفر وظائف شاغرة في جميع التخصصات بدون مؤهل 2025

أعلنت بالفعل وزارة العمل على العديد من الوظائف المختلفة والتي تصل إلى 960 فرصة عمل جديدة بينهم لذوى الهمم، وأشارت بأنها تحاول أن تقوم بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، والتي تساعد المواطنين في سرعة الحصول على عمل مثالي ومستدام، ويتناسب مع التخرجات التابعة لهم والشهادات الحاصلين عليها، وأضافت أيضا، بأنها تسعى بشكل كبير في محاربة البطالة بداخل جمهورية مصر العربية.

960 فرصة عمل

أوضحت وزارة العمل نشرة التوظيف النصف شهرية، والتي يتم الإعلان المستمر بها على العديد من الوظائف التي تتناسب مع جميع المواطنين المصرين في مختلف المجالات ومختلف الأعمار أيضا، كما أشارت الوزارة بشكل رسمي ومؤكد، بان جميع الوظائف المعلن عنها في منها ما يتناسب مع أصحاب ذوى الهمم، وأشارت أيضا بان الاستفادة من هذه الوظائف وفرص العمل، بأنها تساعد المتقدمين في الحصول على فرصة تدريبية مهنية مجانية لجميع الشباب، والتي تؤهلهم في زيادة فرصة اختيارهم في سوق العمل بشكل كبير.

تخصصات فرص العمل المطلوبة

قد أوضحت وزارة العمل بشكل رسمي على العديد من التخصصات المطلوب توافرها بشكل مؤكد قبل البدء المباشر في العمل وعلى أن يتمثل في الأتي وهو: مهندسين في المجال الكهربائي، بائعين، محاسبين، مشرفي ميكانيكا، مهندسين في التحكم الكهربائي، مدير صيانة، أنتاج وجودة، فنيين في جميع التخصصات، أفراد امن، مهن فندقية للمطاعم بكافة أنواعها، عمال أنتاج ونظافة، مقدمي طلبات وخدمات، أمين مخازن.