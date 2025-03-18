عروض رمضان وعيد الفطر مستمرة حتى 24 مارس .. عروض بيم ماركت الجديدة 2025

شاهد احدث عروض بيم ماركت بدأ من يوم 17 مارس وحتى يوم 24 مارس، وذلك حتى نفاذ الكميات المحددة للعروض، كما أوضح السوبر ماركت، بأنه يشمل عروض وتخفيضات خيالية جدًا، من اجل تجهيزات العيد المختلفة التي يقوم بها كل أسرة مصرية، وأشارت أيضا عروض تصل إلى 10% على العديد من أنواع منظفات المنازل المشهورة جدًا، وعلى نسبة عرض تصل إلى 20% على السلع الغذائية.

عروض بيم ماركت

احصل الآن على العديد من عروض بيم ماركت، والتي تعتبر من أهم واكبر أنواع السوبر ماركت، الذي يقوم بتحديد مجموعات كبيرة جدًا من العروض، والتي تفيد كافة السيدات المصرية، وتوفير المبالغ المالية بشكل كبير، وقد تشمل العروض في الأتي ومنها:

زيت دوار الشمس البرنسيسة يصل إلى 119 بدلا من 134 للتر ونصف.

عبوة شرائح شيدر طبيعي تصل إلى 79 بدلا من 87 150 جرام.

عبوة جبة رودس فيتا تصل إلى 40 بدلا من 51 للعبوة 500 جرام.

عبوة سمن طبيعي الحلوب تصل إلى 319 بدلا من 399، 700 جرام.

حليب بشاير كامل الدسم 1*2 لتر بسعر 67 بدلا من 79.

عبوة حلاوة سادة ملاذي تصل إلى 149 بدا من 199 حجم 500 جرام.

عروض بيم ماركت للحوم المجمدة

قد تختلف العروض على جميع أنواع اللحوم المجمدة، وهذا الأمر من الحصول على عروض التوفير المثالية والوصول إلى كافة أنواع المنتجات قبل الاقتراب من عيد الفطر المبارك، وعلى أن تشمل الأتي وهي: