استعلم الآن عن نتيجة سكن لكل المصريين وأعرف مكان شقتك فين؟ .. رابط مباشر 2025

ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير حول الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين، وذلك بعد تم التحديد الرسمي من المختصين عن طرح ما يقارب مليون وحدة سكنية في الفترة الأخيرة، ولذلك الأمر، بدا عمليات البحث حول طريقة الاستعلام وحول معرفة النتيجة الخاصة بهم، وقد أشارت وزارة الإسكان العديد من الطرق المختلفة التي تساعد المصريين في الحصول على المعلومات المطلوبة بالشكل الصحيح.

نتيجة سكن لكل المصريين

قد أوضحت وزارة الإسكان المصرية، بالرد الحاسم على جميع المصريين، حول طرق الاستعلام المختلفة عن نتيجة سكن لكل المصريين، والذي قد تشمل بالفعل مليون وحدة سكنية في العديد من المحافظات المختلفة، والتي قد أوضح الاستاذ الشربيني، بأنه سوف يتم إرسال رسالة نصية عبر هاتف المحمول الخاص بالمتقدم، في البيانات التابعة للتسجيل، وسوف يتم تحديد موقفة من الطلب في حالة القبول أو الرفض، وذلك بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 18 من مارس لعام 2025.

موعد تظلمات سكن لكل المصريين

قد أوضحت الأستاذة مي عبد الحميد والتي تعتبر الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأنه سوف يتم تحديد موعد التظلمات الخاص بسكن لكل المصرين في أتمام اليوم 24 من شهر مارس الجاري، وعلى أن ينتهي في يوم 24 من ابريل المقبل، وعلى أن يتم استكمال الشروط واستيفاء جميع المتقدمين لكافة المتطلبات المطلوبة بالشكل الصحيح، وفى حالة التأكيد ومراجعة البيانات سوف يتم تحديد ذلك من خلال إرسال رسالة نصية في الموعد المحدد عبر رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.