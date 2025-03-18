خدها واستلم مفتاحك الآن “خطوات الاستعلام عن سكن لكل المصريين 2025”

قد أوضحت وزارة الإسكان على العديد من خطوات الاستعلام عن سكن لكل المصريين بالشكل الصحيح، والتي تفيد جميع المواطنين المصرين، في الوصول إلى المعلومات التي تخص الوحدات السكنية الخاصة بهم بالشكل الصحيح، وقد أشارت الوزارة، بان هذا الأمر لا يمكن فعله إلا المصريين الذي تم قبولهم في الحصول على الوحدات السكنية فقط، وذلك لتوافر رابط البحث والاستعلام لديهم فقط.

خطوات الاستعلام عن سكن لكل المصريين

قد أشار صندوق الإسكان الاجتماعي، بان في حالة قبول المتقدم يمكنه أن يقوم بإتباع خطوات الاستعلام عن سكن لكل المصرين، وأشارت الجهات المختصة، بان هذا الأمر قد يتم فقط، في حالة القبول، وذلك لان عند قبول المصريين، سوف يتم لهم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بهم، به نتيجة القبول مع رابط الاستعلام، والذي من خلاله يتم إتباع الخطوات الآتية:

يرجي أن يتم النقر على الدخول لرابط الاستعلام.

يجب أن يتم إدخال الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

يشترط أن يتم النقر على الاستعلام الآن.

سوف يتطلب منك رقم الموافقة.

يرجي أن يتم إدخاله بالشكل الصحيح.

سوف يتم ظهور كافة البيانات التي تخص الوحدة السكنية التابعة للمتقدم.

سكن لكل المصريين

قد أشار عبد الفتاح السيسي، على طرحة للعديد من الوحدات السكنية المختلفة والتي قد تتراوح بين 75 متر وبين 90 متر، والتي تساعد في سهولة الحصول على وحدة سكنية بشكل مبسط لجميع المواطنين المصريين، وذلك ينطبق عليه مجموعة من الشروط المختلفة، والتي تفيد في الوصول إلى كافة المصريين الجادين في الحصول على الوحدة السكنية، والتي تتناسب أسعارها بشكل كبير جدًا مع كافة المواطنين.