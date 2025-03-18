سوسو أم المشاكل..تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على النايل سات وعرب سات

أصبحت قناة كراميش من أهم القنوات وسط عدد كبير من القنوات التي خصصت للطفل العربي الصغير ولها عدد معجبين في الفترة الأخيرة لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على القمريين الصناعيين نايل سات وعرب سات لمشاهدة الصورة والصوت في أعلى جودة لذلك إليكم جميع تفاصيل تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال لمشاهدة أروع الأغاني بشكل مستمر من أجل أسعاد الأطفال.

تردد قناة كراميش الفضائية نايل سات

قناة كراميش الفضائية على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة حالياً لذلك إليكم تفاصيل التردد عن القناة الفضائية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش: 11315 أو 11390

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش على القمر عربسات

قناة كراميش هي القناة الفضائية المفضلة للطفل حيث تقدم قناة كراميش أغاني تسعد الأطفال في معظم الأحيان لذلك سنوضح تردد قناة كراميش الفضائية لمتابعة جميع الأغاني والأناشيد 24 ساعة لذلك إليكم تفاصيل التردد كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة كراميش: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

طريقة تثبيت قناة كراميش للأطفال