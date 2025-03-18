طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر أبريل 2025

يبحث العديد من متقاعدي العراق، الإستعلام عن رواتب شهر أبريل 2025، خاصة وأن هذه الرواتب تأتي تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، فيما أن المؤشرات تؤول بأنه سيتم تبكير مواعيد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، ويمكنك الاستعلام عن قيمة الراتب، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر أبريل 2025، التي من المتوقع بأن تبدأ عمليات التوزيع الخاصة بالرواتب وكافة المستحقات المالية قبل عيد الفطر المبارك، وهو ما تقوم وزارة المالية العراقية بالكشف عن موعد الصرف في غضون الساعات القادمة، وفقًا لما يأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع وزارة المالية العراقية.

ثم يتم بعدها تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم بعد ذلك اختيار خدمة الإطلاع على رواتب المتقاعدين.

تحديد المحافظة المقيم بها المواطن المتقاعد.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض تفاصيل راتب المتقاعد.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

أما عن الشروط المعنية بالاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما يأتي:-