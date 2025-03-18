مسلسل فهد البطل الان على تردد ON.. الحلقة 18 بجودة عالية

استطاع مسلسل فهد البطل أن يحوز على شعبية كبيرة وذلك من بطولة الفنان أحمد العوضي، حتى أنه تصدر كافة الأعمال الفنية والأكثر متابعة في شهر رمضان المبارك، فيما ينتظر الكثير من المتابعين موعد بث الحلقة 18 من مسلسل فهد البطل، خاصة مع تصاعد الأحداث بين فهد وأعداءه، ويمكنك التعرف على مواعيد بث الحلقة الجديدة من فهد البطل، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد مسلسل فهد البطل

أما عن المواعيد التي يتم فيها بث مسلسل فهد البطل على قناة ON وغيرها من القنوات الفضائية الأخرى، وفقًا لما نوضحه لكم في الأتي:-

بث مسلسل فهد البطل على قناة ON الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تكون الإعادة أولى في الساعة 6:45 صباحًا.

نظير أن يتم بث مسلسل فهد البطل على قناة ON دراما الساعة 12:00 منتصف الليل.

مع الإعادة الساعة 12:00 ظهرًا و4:30 مساءً.

كما يتم عرض مسلسل فهد البطل على قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً.

الإعادة أولى في الساعة 5:00 صباحًا.

ثبت تردد قناة ON

هناك بعض المعلومات المعنية باستقبال التردد الجديد لقناة ON على القمر الصناعي، ومتابعة مسلسل فهد البطل وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي لقناة ON يكون النايل سات.

فيما أن ترددها الجديد 11602.

أما عن استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز الخاصة بالقناة فهو 27500.

نظير أن معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

خطوات تثبيت قناة ON

جاءت أبرز الخطوات المعنية بتثبيت قناة ON، وفقًا لما يأتي:-