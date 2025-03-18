عرض بكار أبو كف رقيق وصغير في هذه المواعيد على تردد القناة الجديدة

تعتبر شخصية بكار من أكثر الشخصيات التي أخذت شهرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية، مما تمكن المسلسل من عمل قاعدة جماهيرية ما بين الصغار والكبار بمختلف دول العالم، ناهيك عن ملئها لقلوب الأطفال، وهي تُعطي نوع من البهجة والترفيه داخل الأسر المصرية، وعقب غياب طويل من هذا المسلسل عاد مجددًا في ثوبه الكوميدي وشخصياته المضحكة، وأصبح من السهل إمكانية التعرف على موعد بث المسلسل وتردد القناة الناقلة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

موعد بث مسلسل بكار

أما عن المواعيد التي يتم فيها بث مسلسل بكار على القنوات الفضائية الناقلة، لمتابعة كافة الحلقات بشكل مستمر، وفقًا لما يأتي:-

يتم عرض مسلسل بكار في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

كذلك فإن بعض القنوات تقوم ببث الحلقات مع الفطار مباشرة.

يمكنك متابعة الإعادة لجميع الحلقات في أوقات مختلفة كذلك، بحيث يتمكن أكبر عدد من المتابعين من مشاهدتها دون توقف.

تردد قناة ماجد الفضائية الناقلة لبكار

أما عن قناة ماجد أطفال التي تقوم بنقل مسلسل بكار أبو كف رقيق وصغير، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة يكون النايل سات.

تردد القناة الجديد فهو 12221.

فيما أن استقطابها يكون عمودي.

نظير أن معامل الترميز للقناة 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

خطوات تنزيل قناة ماجد أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم تثبيت قناة ماجد أطفال، وفقًا لما يأتي:-