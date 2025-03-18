الأن.. مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 18 على تردد قناة روتانا خليجية الجديد

مسلسل شباب البومب 13 من أكثر المسلسلات التي أخذت شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة وعلى مدار المواسم الماضية، حتى أن موسم الشهر الجاري، يقدم باقة من الأحداث الكوميدية الرائعة التي تدخل لقلوب المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، فيما يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من المسلسل على تردد روتانا خليجية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تثبيت تردد روتانا خليجية الجديد 2025

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بإستقبال قناة روتانا خليجية الناقلة لمسلسل شباب البومب 13 وغيرها من المسلسلات الأخرى، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11296.

بينما استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز لقناة روتانا خليجية 27500.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

تحديث تردد روتانا خليجية عرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة روتانا خليجية، فجاءت كما يأتي:-

قمر صناعي أخر للقناة العرب سات.

ترددها يكون 11843.

استقطاب روتانا خليجية أفقي.

معامل الترميز لقناة روتانا 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ لقناة روتانا “3/4”.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 13

أما عن عرض مسلسل شباب البومب 13 فيكون يوميًا على قناة روتانا خليجية، وفقًا للتوقيت المتمثل في الأتي:-