رابط فتح حساب في بنك الخرطوم من تليفونك عبر bankofkhartoum.com في لحظات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط فتح حساب في بنك الخرطوم من تليفونك عبر bankofkhartoum.com في لحظات
أهمية التسجيل في بنك الخرطوم

تعتبر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم، من أبرز الخدمات التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة وأن الخدمة الجديدة تسمح للعديد من العملاء سواء المقيمين أو المغتربين إمكانية إنهاء العديد من الخدمات المصرفية التي يكون عن بُعد دو الحاجة إلى زيارة الفرع، وسنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل المعنية بفتح الحساب.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم فتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد المتقدمين، وفقًا لما يأتي:-

  • قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم.
  • ليتم النقر على “فتح حساب جديد”.
  • فيما ستتمكن من اختيار اللغة المناسبة لكل عميل متقدم.
  • كذلك يمكنك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.
  • مع إرفاق المستندات المطلوبة والمعنية بطلب فتح الحساب.
  • الموافقة على سياسة خصوصية البنك.
  • النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
رابط فتح حساب في بنك الخرطوم من تليفونك عبر bankofkhartoum.com في لحظات
رابط فتح حساب في بنك الخرطوم من تليفونك عبر bankofkhartoum.com في لحظات

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الشروط المعنية بطلب فتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد المتقدمين، فجاءت كما يأتي:-

  • يجب وأن يكون فتح الحساب البنكي للمرة الأولى فقط.
  • كذلك يجب وأن يصل عمر العميل المتقدم إلى 18 عامًا فأكثر.
  • أن يكون العميل حاصلاً على الجنسية السودانية.
  • كذلك يجب يقدم كافة المستندات المعنية بفتح الحساب البنكي دون التضليل في أي من المعلومات الشخصية المُدخلة.
  • يجب ن يقوم العميل السوداني المتقدم بعمل إيداع بنكي تصل قيمته لـ 10000 جنيه سوداني.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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