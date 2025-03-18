رابط فتح حساب في بنك الخرطوم من تليفونك عبر bankofkhartoum.com في لحظات

تعتبر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم، من أبرز الخدمات التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة وأن الخدمة الجديدة تسمح للعديد من العملاء سواء المقيمين أو المغتربين إمكانية إنهاء العديد من الخدمات المصرفية التي يكون عن بُعد دو الحاجة إلى زيارة الفرع، وسنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل المعنية بفتح الحساب.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم فتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد المتقدمين، وفقًا لما يأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم.

ليتم النقر على “فتح حساب جديد”.

فيما ستتمكن من اختيار اللغة المناسبة لكل عميل متقدم.

كذلك يمكنك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع إرفاق المستندات المطلوبة والمعنية بطلب فتح الحساب.

الموافقة على سياسة خصوصية البنك.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الشروط المعنية بطلب فتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد المتقدمين، فجاءت كما يأتي:-