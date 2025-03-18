عيدكم مبارگ .. موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 للموظفين والطلاب ومتى العودة لمباشرة المهام اليومية؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 للموظفين في القطاع الغير ربحي والقطاع الخاص في جميع المؤسسات والشركات والهيئات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد إجازة عيد الفطر المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها العمال أو يتم الحصول على تعويض مادي في حال إجبارهم على العمل في تلك الإجازة وفقا لطبيعه المؤسسة والخدمات التي تقدمها.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 للموظفين

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لجميع الموظفين في القطاع الخاص والغير ربحي يوم السبت الموافق لتاريخ التاسع والعشرين من شهر مارس 2025 وهو يوم الرؤية لهلال الشهر الجديد أي استطلاع موعد عيد الفطر المبارك وفق الرؤية البصرية من قبل علماء الفلك.

وتستمر الإجازة المدفوعة الأجر لمدة أربعة أيام ويتم العودة للعمل في تاريخ الثاني من شهر أبريل 2025 وهو موافق ليوم الأربعاء في مواعيد العمل الرسمية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 للطلاب

يحصل الطلاب في جميع المراحل التعليمية على إجازة عيد الفطر المبارك في تاريخ عشرين من شهر رمضان المبارك 2025 وتستمر الإجازة وفقا لقرارات وزارة التعليم السعودية لمدة ثمانية عشر يوما متتالي، وتتم العودة في تاريخ 6 ابريل 2025 في مواعيد الحضور المعتادة حيث يتم عودة الاصطفاف الصباحي وعودة نظام الحصة الدراسية كاملة بعد أن تم تطبيق نظام تخفيض مدة الحصص وأيضا إلغاء الاصطفاف الصباحي لمراعاة الصيام وعدم استنزاف طاقة الطلاب.

مظاهر استقبال عيد الفطر في المملكة

من خلال النقاط التالية نوضح مظاهر استقبال العيد والعادات والتقاليد المعتادة: