E-account bank of Khartoum .. بنك الخرطوم فتح حساب بالرقم الوطني وتفعيله أون لاين بدون زيارة الفرع

كشفت إدارة بنك الخرطوم الرئيسي عن خطوات ‎بنك الخرطوم فتح حساب اونلاين بدون زيارة الفرع، لاسيما أن تقديم الطلب وتوثيقه وتفعيله يتم بالكامل من الهاتف الجوال وفي أي وقت بدون تعقيدات، وهي إحدى الإجراءات المتطورة التي اتخذها البنك في صالح العملاء، حيث المرونة والسهولة والساسة والخدمات الرقمية عن بعد والعديد من مزايا الخصوصية والأمان المالي وأيضا المتابعة بشكل دوري لتفاصيل الحوالات العمليات المالية.

‎بنك الخرطوم فتح حساب بالرقم الوطني

أعلنت بنك الخرطوم عن تفعيل إمكانية فتح حساب ادخار أو حساب بنكي او حساب توفير من خلال الهاتف لحاملي الجنسية السودانية فقط، ويتم فتح الحساب الفوري من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد.

اختيار انشاء حساب بنكي.

تحديد نوع الحساب من الخيارات المتاحة.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم بالكامل.

ارفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية.

تحديد محل الإقامة الحالية.

ارفاق البريد الالكتروني الشخصي.

إدخال رقم الهاتف الجوال.

قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ارفاق توقيع صاحب الحساب.

ايداع مبلغ عشرة آلاف جنيه سوداني في الحساب.

عند استلام رسالة الانشاء عليك التفعيل من خلال الاتصال على رقم 1913.

تسجيل الدخول إلى الحساب من خلال البيانات السرية المرفقة في رسالة تأكيد انشاء الحساب وهي رقم الحساب وكلمة المرور.

مواعيد عمل بنك الخرطوم في رمضان

يفتح بنك الخرطوم ابوابه لاستقبال العملاء من الأحد إلى الخميس: 7 صباحًا حتى الساعة 9:30 مساءً عدا يومي الجمعة والسبت حيث يفتح البنك أبوابه في تمام الساعة 8 صباحًا – 4 مساءً، ويمكن الاتصال بخدمة مباشر للتواصل مع خدمة العملاء من داخل السودان من خلال الرقم 1913 ومن خارج السودان يتم الاتصال على الرقم +249187040600.