تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة أطفال من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا في الأونة الأخيرة، فيما أن القناة تقوم ببث العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية المميزة، ناهيك عن بث الأناشيد اتي يتم عرضها على مدار اليوم، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية، فيما سنتعرف معًا على أخر تحدث لتردد القناة خلال السطور التالية.

تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد

أما عن البيانات الخاصة بالتعرف على تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة النايل سات.

بينما ترددها فهو 11393.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معام الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تنزيل تردد قناة طيور الجنة الثاني

ولقناة طيور الجنة تردد أخر على القمر الصناعي يسهل القيام بإستقبالها، بناءً على البيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

ترددها الأخر يكون 11310.

بينما استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 2/3.

معامل الترميز الخاص بالقناة طيور الجنة 27500.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة

أما عن الخطوات الخاصة بإستقبال قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يأتي:-