لم تنزل لي مكرمة الضمان الاجتماعي 2025 هل يمكن الاعتراض؟ .. الموارد البشرية توضح الأسباب المحتملة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الأسباب المحتملة للإجابة على تساؤل لم تنزل لي مكرمة الضمان الاجتماعي 2025؟، حيث تعد المكرمة الملكية من إحدى صور الدعم التي تصرف بتوجيه ملكي سامي من خادم الحرمين الشريفين للفئات التي تعد أكثر استحقاقا للدعم والعون، ويذكر أن تلك المكرمة قد تم إيداعها بالفعل صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ الثامن عشر من رمضان 1446 لتنفيذ الأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين وولي العهد.

لم تنزل لي مكرمة الضمان الاجتماعي 2025

كشفت وزارة الموارد البشرية عن الأسباب المحتملة للحرمان من تلك المكرمة التي تصرف سنويا ومن بين تلك الأسباب:

زيادة قيمة الراتب الشهري للأسرة عن قيمة ثلاثة آلاف ريال سعودي. السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو عدم الاقامة الحالية على أراضي المملكة. عدم الانتماء لفئات محدودي الدخل. رفض أهلية برنامج الضمان الاجتماعي المطور. امتلاك أصول وعقارات ومشاريع. زيادة عدد العمالة المنزلية عن الحد المسموح به. امتلاك سيارات ثمينة وعصرية. امتلاك أموال طائلة في الحساب البنكي. الاقامة في دور رعاية أو دار إيواء أو مراكز صحية.

طريقة الاستعلام عن إيداع المكرمة الملكية

من الهاتف الجوال وفي دقائق معدودة يتمكن حاملي الجنسية السعودية من الاستعلام عن استحقاق دعم المكرمة وذلك عبر الخطوات التالية علما بأن خيار الاعتراض غير متاح لأن تلك المكرمة تمثل مع معونة للمستحقين فقط: