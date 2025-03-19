موعد عرض وإعادة مسلسل لام شمسية رمضان 2025 بطولة أمينة خليل.. والقنوات الناقلة

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
موعد عرض وإعادة مسلسل لام شمسية رمضان 2025 بطولة أمينة خليل.. والقنوات الناقلة
موعد عرض وإعادة مسلسل لام شمسية رمضان 2025 بطولة أمينة خليل.. والقنوات الناقلة
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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