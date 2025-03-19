موعد عرض مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2025 والقنوات الناقلة محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن موعد عرض مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2025 والقنوات الناقلة 5 شارك على ... فيسبوك مسنجر واتساب تلغرام تويتر المزيد نسخ الرابط الرابط المختصر معلومات الكاتب محمود الشوادفي محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا