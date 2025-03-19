“إنشاء حساب جديد بنكك”.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“إنشاء حساب جديد بنكك”.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة
إنساء حساب جديد بنكك.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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